Ubriaco molesta i passeggeri alla stazione di Pisa: allontanato per 48 ore

In evidente stato di ubriachezza stava molestando i viaggiatori nella biglietteria della stazione ferroviaria di Pisa. Per questo un 35enne colombiano, residente a Savona, è stato sanzionato dalla Polizia ferroviaria.

Dopo averlo fermato, gli agenti lo hanno allontanato dallo scalo ferroviario per 48 ore, in applicazione delle disposizioni urgenti in materia di sicurezza della città.