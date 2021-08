Da Cascina a Carmignano per appiccare un incendio in un’area rurale: denunciato

I carabinieri di Carmignano, con la Municipale, hanno identificato e denunciato alla procura l’uomo che ieri pomeriggio (27 agosto), si è reso responsabile di un incendio appiccato in una area rurale della frazione Artimino.

Solo l’immediato intervento dei vigili del fuoco ha impedito che l’incendio si propagasse ulteriormente assumendo più gravi connotazioni: così come immediata è stata la risposta dei militari della stazione e dei vigili urbani che hanno avviato accertamenti e ricerche lampo rivelatesi efficaci per l’individuazione del responsabile dell’accaduto; un italiano 50 enne, residente a Cascina, che era stato visto nelle immediate vicinanze dell’evento e quindi poi rintracciato e controllato.

L’uomo avrebbe appiccato il fuoco in quattro punti diversi di una superficie coperta da macchia ed arbusti, provocandone l’incendio per un area che è rimasta contenuta in circa 150 metri solo grazie all’immediata attivazione del personale addetto allo spegnimento.

Ancora da chiarire i motivi del gesto. I carabinieri hanno sequestrato l’accendino antivento utilizzato per le accensioni.