Vaccino anti Covid obbligatorio: il governo ci sta pensando

Vaccino obblitatorio per tutti? Il governo ci sta pensando, per chiudere la camapagna vaccinale ed evitare i rischi, legati ai malanni autunnali e invernali quando le persone si riuniranno i locali al chiuso, inclusi scuole, palestre e uffici. incontreranno al chiuso e non all’aperto, alla riapertura della scuola, delle palestre, delle piscine e degli uffici.

Una decisione difficile, e delicata, viste anche le proteste di piazza contro il green pass.

Intanto il governo sta pensando di estendere ancora l’obbligo del certificato verde.