Treni a lunga percorrenza e aerei, scatta l’obbligo del green pass

Scattano domani (1 settembre) alcune limitazioni nell’utilizzo di alcuni mezzi pubblici a causa dell’emergenza di coronavirus.

Fino al 31 dicembre – data di cessazione dello stato di emergenza -, è obbligatorio avere il green pass (che si ottiene 15 giorni dopo la prima dose di vaccino; con attestazione avvenuta guarigione da Covid o un tampone rapido o molecolare negativo eseguito nelle 48 ore precedenti al viaggio) per utilizzare aerei; navi e traghetti interregionali, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina; treni a lunga percorrenza come Intercity, Intercity notte e alta velocità; autobus che collegano due o più regioni; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale. Non c’è alcun obbligo di green pass per utilizzare il trasporto pubblico locale.

L’obbligo di green pass non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (sotto i 12 anni) e a coloro che sono esenti sulla base di idonea certificazione medica.