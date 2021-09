Abbandonano i rifiuti e scappano, fioccano le multe a Montefalcone: altre 5 sanzioni da 500 euro

L’abbandono dei rifiuti catturato dalle foto-trappole. L’occhio vigile delle telecamere di videosorveglianza ha immortalato altri cinque episodi di abbandono di rifiuti nella zona di Montefalcone lungo la strada provinciale 34 Castelfranco-Staffoli. La polizia municipale di Castelfranco di Sotto è riuscita a rintracciare i responsabili dell’illecito grazie alla ripresa della targa del veicolo utilizzato per gettare indiscriminatamente la sporcizia lungo la strada e poi scappare. A carico di ognuno dei cinque soggetti è stata elevata una multa di 500 euro, sanzione massima per questo tipo di reato.

“I controlli non si sono fermati nemmeno in estate, anzi – ha spiegato il sindaco Gabriele Toti -. È spesso questo il periodo usato per fare sgomberi e pulizie straordinarie in casa e, purtroppo per qualcuno, un’occasione ideale per disfarsi di rifiuti ingombranti abbandonandoli per strada. Sembra assurdo dover ricordare che esiste un servizio di ritiro a domicilio dei rifiuti totalmente gratuito, gestito da Geofor, come esistono le stazioni ecologiche dedicate a questo tipo di raccolta. Non ci stancheremo mai di ribadirlo, insieme a un monitoraggio continuo per punire chi non rispetta la legge e la civiltà nel nostro territorio”.

“Continua il nostro impegno al contrasto dell’abbandono rifiuti – afferma l’assessore all’ambiente Federico Grossi –. È un impegno che ci siamo presi e che con costanza stiamo portando avanti in questi anni. Grazie al controllo della polizia municipale e delle telecamere mobili installare riusciamo ad effettuare un importante presidio del territorio. Purtroppo, sono ancora troppe le persone che scelgono modi illeciti per smaltire i rifiuti anche pericolosi a danno dell’ambiente e del bene comune. Noi cerchiamo di mettere il massimo dell’impegno”.