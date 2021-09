Dalle 17 di oggi i volontari dell’antincendio boschivo di San Miniato sono stati attivati per un incendio di sterpaglie nel comune di San Miniato.

Tre operatori della Vab sono all’opera in supporto ai vigili del fuoco in località Cusignano. Le fiamme, per il momento, sono sotto controllo.

Intanto in Toscana è stato prorogato il divieto di abbruciamenti fino al 19 settembre.