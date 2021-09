“Una Liberazione come la nostra è ciò che attendono oggi tanti popoli nel mondo”. Così il sindaco Alessio Spinelli ieri (1 settembre) ha aperto la celebrazione del 77esimo anniversario della Liberazione di Fucecchio.

“Oggi non siamo qui per fare un semplice esercizio di memoria, per limitarci a ricordare dei fatti – ha detto Spinelli -. Oggi siamo qui per riflettere sul significato profondo della libertà che i nostri nonni ritrovarono con la fine della dittatura fascista e dell’occupazione nazista. Una libertà con la quale conviviamo da talmente tanto tempo che ci sembra quasi naturale e che invece è il frutto di tante battaglie e di tante sofferenze. Ma siamo qui anche per fare una riflessione sull’attualità, sui tanti popoli che nel mondo attendono ancora la propria Liberazione. Su quei popoli che la libertà non l’hanno mai conosciuta e su quelli che invece, come fu per l’Italia, l’hanno persa e vorrebbero riconquistarla. Per questo penso che non ci siano parole più calzanti di quelle che ripeteva spesso Gino Strada quando diceva che un diritto è tale solo quando è di tutti, se invece è di pochi non è un diritto ma un privilegio”.

Il primo settembre 1944 la sesta divisione corazzata sudafricana e la prima divisione corazzata americana entrarono in paese sancendo la fine dell’occupazione nazista che aveva fatto più di 100 morti a Fucecchio, oltre che enormi danni alle abitazioni e alle infrastrutture. Alla presenza di cittadini e associazioni, tra le quali l’Anpi, l’Auser, i Donatori di Sangue Fratres, lo Spi Cgil e la Pubblica assistenza, ieri quei giorni sono stati ricordati di fronte alla lapide di via prima Settembre con gli interventi del gruppo dei ragazzi di #Fucecchioèlibera e con un bello spettacolo della regista Firenza Guidi e della compagnia Elan Frantoio, intitolato Veglia.

Per l’amministrazione comunale, oltre al sindaco Alessio Spinelli, erano presenti gli assessori Emma Donnini, Daniele Cei e Emiliano Lazzeretti, il presidente del Consiglio comunale Marco Padovani (Partito Democratico), i consiglieri Federica Banti (Orgoglio Fucecchiese), Sabrina Ramello (Forza Italia) e Marco Cordone (Lega).