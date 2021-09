Green pass valido per 12 mesi: emendamento approvato in parlamento.

l Pd e la Lega si sono trovati d’accordo Grazie a due emendamenti identici presentati alla commissione affari sociali di Montecitorio e poi approvati, la validità della certificazione che attesta la vaccinazione contro il Covid, la guarigione e un tampone negativo recente è stata prorogata dagli attuali 9 mesi a 12.

Norma, questa, che è valida non solo per coloro che hanno completato il ciclo vaccinale ma anche per i guariti.

Approvato anche un emendamento che impone un test antigenico o molecolare per la ricerca del Covid a tutti coloro che si presentano al pronto soccorso. Fanno eccezione ovviamente i casi urgenti e di elevata gravità.