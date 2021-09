Ruba taniche di carburante: arrestato

I carabinieri di Castelfiorentino hanno arrestato in flagranza per furto aggravato in concorso, un 31enne del Marocco residente nell’Empolese Valdelsa.

Nella notte appena trasfcorso, è scattato l’allarme furto e la telefonata al 112.

I militari, che a seguito di precedenti furti consumati o tentati presso cantieri e depositi soprattutto di ditte che operano nel settore edile, impegnati proprio in mirati controlli in quelle aree, giunti in brevissimo tempo, hanno individuato due personeche, all’interno del parcheggio di una ditta edile, stavano asportando del carburante dai mezzi parcheggiati.

Il 31enne ha tentato la fuga a bordo della propria autovettura, venendo quasi subito intercettato e bloccato, mentre l’altro è riuscito a guadagnare la fuga, a piedi, nelle campagne circostanti.

I militari hanno potuto così recuperare tre taniche piene di carburante appena asportato più una quarta vuota.

La refurtiva è stata poi riconsegnata al proprietario dei mezzi.

Il 31enne è stato quindi arrestato per furto aggravato in concorso e la sua autovettura posta sotto sequestro.

Ulteriori indagini sono in corso per dare un’identità al fuggitivo.