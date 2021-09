Qualche cestino in più intorno alla nuova pasticceria, tre dossi contro la guida spericolata, almeno nelle strade di proprietà comunale, a cui si affiancheranno – Provincia permettendo – dei restringimenti di carreggiata sulla trafficata via Cavour, dove la stessa Provincia però ha già dato il proprio no alla richiesta di interdire il traffico ai mezzi pesanti. Il tutto in attesa della riqualificazione dell’ex scalo merci che nel 2022 rivoluzionerà l’aspetto della stazione.

È stata la parte bassa di San Romano, di fatto, a “monopolizzare” l’ordine del giorno della consulta di frazione organizzata ieri sera (1 settembre) al circolo Torre Giulia. Presenti insieme al sindaco Giovanni Capecchi anche il responsabile dell’Ufficio tecnico Fausto Condello e la nuova comandante della polizia municipale Susanna Pisanò.

Tanti i temi della serata, tutti concentrati però sull’area compresa fra la stazione, il parcheggio dietro la nuova pasticceria Dolce Vita e il rettilineo di via Cavour che costeggia i binari fino alla curva con via Caduti nei lager. “Un’area abbandonata a sé stessa”, hanno detto i cittadini, lamentando problemi di degrado, sporcizia, viabilità e scarsità di controlli.

Via della Pace

“Sono terrorizzata a portare il bambino sul marciapiede – ha raccontato una donna – perché ci sono auto che arrivano allo stop di via della Pace a folle velocità, trovando nei pressi della pasticceria altre auto parcheggiate dove non dovrebbero stare”. Un problema a cui si cercherà di porre rimedio con l’arrivo di tre passaggi pedonali rialzati, uno di fronte all’asilo dia via 25 aprile e 2 in via della Pace. “È un intervento che contiamo di affidare entro l’anno” ha detto Condello, precisando che via della Pace è “una strada di nostra competenza sulla quale possiamo intervenire come vogliamo”.

Via Cavour

Diverso il discorso per via Cavour, di competenza provinciale, dove il Comune di Montopoli aveva provato ad avanzare una richiesta analoga. “La Provincia – ha spiegato Condello – non vuole che interveniamo sulla carreggiata perché c’è una direttiva del Ministero dei trasporti che lo vieta. Quello che possiamo fare, attraverso un progetto che presenteremo agli uffici provinciali, è la realizzazione di alcuni restringimenti di carreggiata, con la creazione di aiuole al centro della strada”.

I mezzi pesanti restano

Sarà lo stesso Comune, invece, come previsto dal Codice della Strada, a rifare tutta la segnaletica orizzontale di via Cavour, ma non sarà possibile istituire un divieto di transito ai mezzi pesanti come chiesto da alcuni cittadini. “La provincia ci ha detto di no e francamento lo capisco – ha ripreso il dirigente -: quella strada fa parte della provinciale 6 che collega Castelfranco con San Miniato Basso, unendo tra loro diverse zone produttive del territorio”.

Rifiuti e sporcizia

Oltre alla viabilità, però, in tanti hanno segnalato anche la presenza di rifiuti nell’area attorno alla nuova pasticceria Dolce Vita, in particolare ai giardini del parcheggio retrostante. “Siamo contenti che abbia aperto questo locale perché ha rivitalizzato e valorizzato il quartiere – ha detto una ragazza -: i titolari si sono anche impegnati per mettere dei cestini a proprie spese che vengono svuotati ogni sera, però il Comune non si è mai preoccupato dei problemi di viabilità e della sporcizia che si è venuta a creare. Ormai non sappiamo più dove portare i bambini: ai giardini dietro la pasticceria troviamo anche escrementi umani e preservativi”. “Proveremo a mettere ulteriori cestini – ha risposto il sindaco Capecchi – ma secondo me possiamo metterne quanti ne vogliamo, poi sta al rispetto, all’educazione al senso civico dei cittadini”.

L’invito della comandante

Da qui l’appello della nuova comandante della polizia municipale di Montopoli Susanna Pisanò, che ha invitato i cittadini di San Romano a segnalare sempre ogni situazione di illegalità o criticità. “Potete sempre segnalare anche in forma anonima – ha spiegato – scrivendo alla mia posta o venendo nel mio ufficio. Solo così possiamo capire come muoverci e far partire le indagini”.

Spaccio alla stazione

“Non è possibile però che dopo cena non sia possibile rivolgerci a nessuno – ha lamentato un cittadino -: nella zona della stazione una ragazza non è neppure libera di uscire da sola per portare fuori il cane”. “Abbiamo un progetto per garantire un certo numero di servizi in orario serale – ha risposto la comandate – che ovviamente deve essere spalmato nel corso dell’anno. Io provengo di sicurezza urbana della stazione di Pisa, quindi conoscono molto bene le problematiche delle stazioni. Per questo le nostre pattuglie stazionano spesso nei pressi dello scalo, perché sappiamo perfettamente che il parcheggio di piazza Terracini è un luogo di spaccio, dove i corrieri arrivano in bicicletta. Ed è per questo che le nostre pattuglie stazionano spesso in quel punto: non è la soluzione al problema, ma è comunque un elemento di disturbo per gli spacciatori”.

Lavori in arrivo

Entro la fine di settembre ad ogni modo, “o al massimo entro metà ottobre”, ha annunciato Condello, il Comune di Montopoli aprirà la gara per i lavori di riqualificazione dell’ex scalo merci, dopo aver acquisito l’area da Rfi alla fine del 2020. “Adesso siamo nella fase esecutiva del progetto – ha spiegato il dirigente -. Stiamo dettagliando alcuni aspetti per evitare di trovare poi difficoltà durante l’esecuzione dei lavori. Abbiamo fatto dei sopralluoghi con la Provincia e con le aziende di autotrasporto per evitare criticità sulle aree di manovra di pullman e mezzi pesanti”. Il progetto, infatti, permetterà di estendere l’attuale piazza della stazione nello spazio del vecchio scalo dismesso, andando a creare una corsia di transito riservata agli autobus, con ingresso di fronte alla stazione e uscita su via Cavour all’altezza di via San Francesco. Il progetto prevede anche il recupero dell’edificio del vecchio scalo e di un locale all’interno della stazione, dove sarà creato un ufficio della polizia municipale. Nello spazio antistante sarà installata un’opera d’arte, firmata da un architetto di zona, che richiamerà gli elementi simbolo del Comune di Montopoli, a cominciare ovviamente dalla battaglia di San Romano. “L’obiettivo è arrivare entro l’anno all’affidamento dei lavori – ha aggiunto Condello – Lavori che ovviamente interesseranno buona parte del 2022”.