Il sindaco di Empoli incontra i tre profughi afghani ospiti in città: “Pronti ad ampliare il progetto di accoglienza”

Il sindaco di Empoli Brenda Barnini ha incontrato questa mattina, venerdì 3 settembre, tre cittadini afghani da poco arrivati a Empoli e ospitati in emergenza grazie alla disponibilità della Misericordia di Empoli.

Si tratta di due fratelli di 13 e 25 anni e dello zio materno di 34 anni.

L’incontro è avvenuto nell’appartamento che li ospita in città, messo a disposizione dell’Arciconfraternita rappresentata dal direttore Fabrizio Sestini e da David Mannini, capo area sociale.

Sono arrivati mercoledì sera a Firenze dopo il periodo di quarantena in un centro accoglienza a Cosenza. Il loro viaggio era iniziato oltre due settimane fa, fra i primi a lasciare l’Afghanistan con un volo dell’aeronautica italiana che li aveva portati in Pakistan, poi un’altra tappa in Qatar e quindi Roma.

“Siamo pronti ad ampliare il progetto di accoglienza dell’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa – ha spiegato il sindaco Brenda Barnini – per riuscire ad offrire condizioni di vita e opportunità di integrazione adeguate. Ascoltare i racconti di chi ha vissuto in prima persona le ultime settimane in Afghanistan è veramente angosciante e il pensiero fisso va a chi è ancora intrappolato in quel contesto in condizione di precarietà e insicurezza”.

I giovani afghani, con l’aiuto di una interprete, hanno ringraziato sindaco e Misericordia raccontando la loro storia e le modalità con cui sono riusciti a uscire dal loro paese, dove hanno lasciato i familiari.

Sempre ospiti della Misericordia anche un uomo e una donna, una coppia.