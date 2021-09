Addio a Samuele Puccinelli, volontario della Pubblica assistenza morto in un incidente stradale

È Samuele Puccinelli, 50 anni, volontario della Pubblica assistenza di Pisa la vittima dell’incidente avvenuto ieri sera (6 settembre) tra Asciano e San Giuliano Terme.

Puccinelli, pilastro del mondo Anpas toscano, lascia un vuoto enorme tra amici e conoscenti. Non si contano i messaggi di cordoglio di queste ore, dopo aver appreso la tragica notizia.

“Non ci sono parole per descrivere il vuoto che lascerà tra i nostri volontari – hanno commentato dalla Pubblica assistenza di Pisa -. Da anni attivo nella formazione del servizio sanitario, ha contribuito a far crescere centinaia di volontarie e volontari. Ha partecipato a numerose emergenze di protezione civile, divenendo riferimento per molti volontari impegnati nella gestione delle segreterie di campo. Grazie alle sue competenze, al suo entusiasmo e la sua disponibilità ha contribuito a portare innovazione in numerose attività dell’associazione e di Anpas regionale e nazionale. I volontari e tutta l’associazione si stringono attorno alla famiglia in questo momento di dolore”.