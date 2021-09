Incendio all’Eurospin, c’è un denunciato: “In casa materiale connesso all’episodio”

C’è un denunciato per l‘incendio al supermercato Eurospin dello scorso 14 agosto. Individuato grazie alle indagini della questura di Pisa, coordinate dalla procura, un 58enne pisano, principale sospettato per l’evento incendiario.

Gli investigatori della Digos hanno indirizzato i sospetti verso un cittadino italiano 58enne, residente in città, che nei giorni precedenti il misfatto era stato ripreso da personale addetto alla vigilanza del supermercato perché non aveva rispettato le procedure antiCovid previste per legge.

Alla sua individuazione i poliziotti sono arrivati sia attraverso le telecamere che da testimonianze e gli elementi raccolti hanno consentito di chiedere ed ottenere dal pm titolare delle indagini, Egidio Celano, un decreto di perquisizione personale e domiciliare, eseguito nella prima mattinata di ieri dai poliziotti della Digos.

La ricerca della prova ha consentito di rinvenire e sottoporre a sequestro materiale utile alle indagini, in quanto ritenuto direttamente connesso all’episodio. L’ uomo è stato denunciato per il reato di danneggiamento seguito da incendio.