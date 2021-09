Anpas e Guardia di finanza: firmato un protocollo per scambio di competenze ed esperienze

Oggi (8 settembre) è stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra la guardia di finanza e l’Anpas, finalizzato ad uno scambio di competenze ed esperienze, rivolte ad elevare i livelli di professionalità del personale impiegato nel settore del soccorso.

Nel mese di agosto si è svolta, nella sede della sezione aerea di Pisa, nell’ambito della campagna estiva 2021 è stata fatta una mirata attività formativa, congiunta con il personale dell’associazione, organizzata dapprima su un briefing tecnico/teorico informativo svolto in aula, finalizzato ad acquisire le conoscenze basiche di imbarco e sbarco in sicurezza da un elicottero. Successivamente sono state eseguite, in hangar e sul piazzale di volo delle esercitazioni pratiche di imbarco e sbarco a freddo (motori spenti) ed a caldo (elicottero in moto) per poi concludere l’attività in volo, in orario diurno e notturno, preceduta da specifico briefing, con simulazioni di imbarco e sbarco di persone in elisuperfici di strutture sanitarie della provincia.

Queste specifiche attività addestrative, che hanno visto il coinvolgimento di 13 volontari Anpas ed uno sforzo operativo degli equipaggi di volo del Corpo per un totale di più 2 ore di volo, permetteranno di migliorare la collaborazione interistituzionale per gli interventi emergenziali.

Nel complesso queste esercitazioni concorrono al reciproco scambio di preziose esperienze operative nel campo del soccorso nonché l’accrescimento professionale degli equipaggi chiamati a svolgere missioni molto delicate e complesse, in orari notturni e diurni.