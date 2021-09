“Sul marciapiede all’angolo tra via Leonardo Da Vinci e viale Buonarroti, in centro a Fucecchio, ci sono delle transenne posizionate dopo che un tombino ha ceduto e si è formato un cratere. È successo ben prima dell’inizio dell’estate tant’è che vi è cresciuta anche la vegetazione“.

Inizia così la protesta inviataci con tanto di foto allegate da un abitante del posto che prosegue: “Con l’inizio dell’anno scolastico questa situazione diventerà ancora più pericolosa perchè gli studenti che arrivano dal centro diretti alla vicina scuola media e ritorno per attraversare l’incrocio dovranno scendere in strada con il rischio che questo comporta“.

Ma è tutta la zona che necessita di un intervento di sistemazione e messa in sicurezza dei marciapiedi, continua il lettore, “in particolare del tratto di marciapiede di via Leonardo Da Vinci tra via Buonarroti e viale Carducci che è sconnesso, pieno di buche ed avvallamenti dove riesce difficile passarci con una carrozzina“.