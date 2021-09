San Miniato in lutto per Sergio Lazzeri: per 10 anni è stato il “tuttofare” alla Rsa Del Campana Guazzesi

L’azienda pubblica servizi alla persona Del Campana Guazzesi di San Miniato vuole ricordare con affetto il suo ospite “tuttofare” Sergio Lazzeri, scomparso improvvisamente ieri sera (7 settembre).

“Sergio – si legge nel cordoglio – era residente presso la nostra struttura da circa 10 anni e si è sempre distinto per la sua volontà di essere utile nella nostra comunità. Si occupava dell’accudimento dei gatti, prima del covid usciva per piccole commissioni utili agli altri ospiti, ed era sempre presente in tutte le attività dell’animazione!! Era molto conosciuto anche a Empoli dove è nato e vissuto e dove lavorava prima come fornaio e poi come dipendente

comunale! Ciao Sergio, un abbraccio da tutti noi, ci mancherai!!”.