Sul balcone di una casa con un cacciavite: denunciato per tentato furto

Questa notte, alle 3,20, una volante della questura di Pisa è intervenuta in via delle Piagge su richiesta di un cittadino che, dalla sua abitazione, aveva notato una persona ferma in strada in modo sospetto e udito dei rumori metallici.

All’arrivo della pattuglia della polizia l’uomo in strada, che sicuramente aveva avuto la funzione di palo, è riuscito a dileguarsi anche grazie alla vegetazione che costeggia l’Arno.

Gli agenti hanno notato un’altra persona su di un balcone che si è gettata di sotto, tentando la fuga. Dopo un inseguimento, è stato fermato e successivamente identificato per un cittadino georgiano, irregolare sul territorio e senza fissa dimora, precedentemente denunciato perché trovato in possesso con strumenti atti allo scasso.

Sul balcone dal quale si è lanciato è stato trovato un cacciavite con il quale stava tentando di manomettere la serranda, cosa che gli era riuscita nell’appartamento contiguo.

Accertato lo stato di flagranza, l’uomo è stato denunciato per tentato furto in abitazione continuato in concorso con persona da identificare. Nella mattinata odierna è stata fissata l’udienza di convalida dell’arresto.