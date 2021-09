“La Regione è creditrice di 4 milioni di euro”: le Misericordie toscane in piazza contro Giani

Non si tratta di prestare soccorso e nemmeno di un’esercitazione. Non è uno dei servizi di assistenza alla popolazione quello in programma per il 25 settembre a Firenze: le Misericordie della Toscana si troveranno a Firenze tutte insieme “per far sentire la nostra voce a chi fa finta che non esistiamo nemmeno”. Così l’appuntamento sotto al palazzo della Regione per reclamare l’attenzione finora mancata.

“Malgrado il nostro evidente impegno speso – dicono dalle Misericordie -, soprattutto durante la pandemia, il presidente Eugenio Giani non ha trovato un po’ di tempo, dal 15 aprile, (data della pec del presidente Corsinovi) a cui nemmeno ha mai risposto), per poterci incontrare ed ascoltare i nostri problemi.

La regione Toscana – continuano – è creditrice nei confronti di tutte le misericordie della Toscana di quasi 4 milioni di euro. E la situazione sta diventando per noi tragica ed insostenibile”.