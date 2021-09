Missing Björk, una femmina Malinois smarrita a Vicopisano

Lei è Björk, una femmina Malinois smarrita a Vicopisano lo scorso 29 agosto.



Si è persa in un attimo di secondi, sparita nel nulla e i proprietari la stanno cercando senza sosta anche con l’aiuto di molte persone e le autorità competenti.

“Non ci fermeremo mai – spiegano – fino a che non l’avremo ritrovata”.

Per avvistamenti chiamare il numero 3387722730. Sarà sicuramente spaventata, non chiamatela, non inseguitela ma telefonate subito comunicando la posizione.

Ricompensa per chi la trova.