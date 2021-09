“Lampione in bilico da tre giorni, è un pericolo per le auto”

“Questo lampione è in bilico da tre giorni, è un pericolo per le auto e per i pullman che passano ogni giorno”. La foto parla da sé. In via del Poggio, all’incrocio con via Sanminiatese, a San Miniato, un palo dell’illuminazione è vistosamente inclinato, tanto da sollevare la preoccupazione di residenti e semplici visitatori.

A due passi dal centro, l’incrocio è quello che si percorre scendendo da via del Paggio per poi svoltare a gomito verso sinistra e prendere via Sanminiatese verso la caserma dei carabinieri.

Un pericolo per i veicoli in transito, ma anche per quelli parcheggiati negli stalli. “Tutti ci passano, ma nessuno vede niente”, lamenta il cittadino che sollecita un rapido intervento per evitare brutti incidenti.