Accusa un malore sulla Torre di Pisa, salvata

Oggi (11 settembre) intorno alle 17,30, la squadra dei vigili del fuoco di Pisa è intervenuta sulla Torre pendente per soccorrere una turista danese di 54 anni.

La donna, che aveva avuto un malore mentre era in visita al sesto anello della torre, è stata assicurata e portata al piano terra operando all’interno della torre.

La donna è alle cure del 118 e le sue condizioni sono apparse non gravi.