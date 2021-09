Danneggia la vetrata di un bar e un’auto in sosta, denunciata transessuale di 38 anni

Alle 1,45 della notte appena trascorsa una volante è intervenuta in via Livornese al Bar Livorno a Pisa per la segnalazione di una transessuale che, dopo aver litigato con una persona all’esterno del bar, con una scarpa ha danneggiato la vetrata del bar e un’autovettura in sosta.

I poliziotti l’hanno accompagnata in questura, dove è stata sottoposta a cure mediche, visto il forte stato di agitazione, da un’ambulanza del 118. Alla fine è stata denunciata per il reato di danneggiamento aggravato e per l’inottemperanza all’ordine del questore di Pisa a lasciare il territorio Ue. Si tratta di una 38enne conosciuta dalle forze dell’ordine per episodi analoghi.