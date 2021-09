Presunta fuga di gas in via Bonanno Pisano, edificio evacuato per qualche ora

Solo tanta paura questa mattina (14 setembre) a Pisa per una presunta fuga di gas in via Bonanno Pisano.

Sul posto è arrivata la squadra dei vigili del fuoco con un’unità di supporto Nbcr. Il fabbricato, composto da due appartamenti e un ufficio, è stato evacuato precauzionalmente. Sul posto anche polizia municipale, protezione civile comunale e 118.

Nel primo pomeriggio tutti gli occupanti sono potuti rientrare in casa. Sono in corso accertamenti su quanto successo anche se Toscana Energia esclude la fuga di gas.