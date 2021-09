In visita a San Miniato i vertici provinciali della Guardia di Finanza

Il nuovo comandante provinciale della Guardia di finanza, il colonnello Massimo Benassi ha fatto visita a San Miniato, accompagnato dalla tenente Rosangela Di Lecce, nuova comandante della Guardia di finanza di San Miniato.

Ad accoglierlo erano presenti il sindaco Simone Giglioli, il presidente del consiglio comunale Vittorio Gasparri, la vice sindaco Elisa Montanelli e il comandante della polizia municipale Dario Pancanti che, dopo averli accompagnati in una piccola visita turistica alle sale del palazzo comunale, hanno parlato del territorio e del ruolo strategico di San Miniato.

“Una visita importante, a poco più di un mese dal suo insediamento – ha commentato il sindaco – Il colonnello è legato al nostro territorio dove ha prestato servizio diversi anni fa e ho particolarmente apprezzato le sue parole verso la nostra città e la nostra comunità. Sono convinto che potremo proseguire con l’importante collaborazione che abbiamo sempre avuto con la Guardia di finanza, anche in vista dei rilevanti progetti che il nostro Comune ha in cantiere, perché il ruolo che le forze dell’ordine ricoprono è fondamentale non solo per la città ma per tutto il territorio. A nome dell’amministrazione comunale do il benvenuto alla nuova tenente Di Lecce, per la prima volta una donna alla guida della compagnia di San Miniato, alla quale facciamo i nostri migliori auguri di un buon lavoro”.