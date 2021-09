Chiuso il tratto di strada che va dalla rotatoria Lampedusa fino a via Lombardia. Stamattina, all’ingresso della zona industriale di Santa Croce, un mezzo ha perso un fusto d’olio.

Via Sant’Andrea è chiusa in entrambi i sensi di marcia e la polizia locale è intervenuta per regolare il traffico in attesa che la ditta specializzata metta in sicurezza il manto stradale.