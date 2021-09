Condannata per furto, arrestata mentre scende dall’aereo

E’ finita in manette a seguito di una condanna per furto aggravato una donna di 52 anni, di origini rumene, bloccata martedì pomeriggio (14 settembre) dalla polizia di frontiera aerea di Pisa, in esecuzione di un provvedimento di carcerazione emesso dalla procura di Lucca.

La donna, in arrivo dalla Romania, è stata fermata ai controlli di frontiera, ed espletate le formalità di rito, è stata condotta alla Casa Circondariale di Pisa ove dovrà scontare la pena ad un anno di reclusione.