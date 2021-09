Lutto per la morte di Carla, mamma di Domenico Marco Verdigi

E’ lutto in provincia di Pisa per la scomparsa di Carla, madre di Domenico Marco Verdigi, morto per salvare due bambini in mare. Ad esprimere cordoglio è stato tra i primi l’ex sindaco di Pisa, Paolo Fontanelli: “Sono profondamente addolorato per l’improvvisa scomparsa di Carla, madre di Domenico Marco Verdigi. Con lei e il marito Andrea, fin dai primi momenti della tragedia che li colpì nel 2004, ho instaurato un lungo rapporto. Mi stringo fortemente al dolore di Andrea e a quello dei familiari”.

“La notizia della scomparsa di Carla Verdigi – scrive il consigliere regionale del Pd, Andrea Pieroni – mi riempie di dolore ed esprimo il più sentito cordoglio al marito Andrea e a tutti i familiari ed amici. Quando il figlio Marco Domenico compì l’eroico gesto a costo della vita, per salvare due bambini in difficoltà nel mare mosso di Marina di Pisa, ero stato eletto da poco Presidente della Provincia. In seguito a quei momenti ho avuto l’opportunità di condividere con Carla e Andrea le molte occasioni in ricordo del figlio, a partire dal Premio Marco Domenico Verdigi che con grande amore e profondo senso solidale portano avanti da anni”.