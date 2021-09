Altri 76 sanitari sospesi nell’Asl Toscana Centro: non erano vaccinati contro il Covid.

“A fronte di altre 76 sospensioni di infermieri non vaccinati e che si sommano ad altre 118 delle scorse settimane – affferma l’ordine – chiediamo alle Asl pubbliche e private di agire caso per caso per evitare carichi di lavoro elevati per chi rimane a lavoro”.

“Non intendiamo giustificare gli infermieri non vaccinati – spiega Danilo Massai, presidente di Opi Firenze-Pistoia – ma chiediamo che le aziende entrino nello specifico dei singoli casi prima di far scattare le sospensioni. Urge l’attivazione di commissioni per la valutazione delle singole situazioni in modo da poter riallocare le risorse e reinserire velocemente personale nei servizi. Questo per evitare che le sospensioni stesse si traducano in carichi di lavoro insostenibili per chi rimane”.

L’Ordine chiede al governatore Eugenio Giani, all’assessore regionale Simone Bezzini e a quello al sociale Serena Spinelli di autorizzare con urgenza le Asl ad assumere sanitari dalla graduatoria Estar attiva, provvedendo così alla sostituzione dei sospesi.