Beccato con chiavi alterate e grimaldelli, 59enne finisce nei guai: denunciato

Trovato con chiavi alterate e grimaldelli un 59enne residente nell’empolese Valdelsa è stato denunciato dai carabinieri di Fucecchio.

Nel pomeriggio di ieri (17 settembre) a Cerreto Guidi, i militari sono intervenuti in un esercizio pubblico dove il responsabile del punto vendita aveva riferito al 112, che una persona si era apppena allontanata dal negozio con della merce senza averla pagata.

Appena giunti i Carabinieri hanno fermato ed identificato l’uomo che è stato trovato in possesso di materiale per idraulica appena sottratto, interamente recuperato e restituito, a seguito di perquisizione personale, anche in possesso di oggetti atti allo scasso venendo, quindi, al termine di tutti gli accertamenti, denunciato.