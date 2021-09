Coronavirus, un morto e 2 nuovi casi nel Cuoio. Toscana prima in Italia per i vaccini

Tra il pomeriggio di ieri 19 e quello di oggi 20 settembre, sono due i nuovi casi di positività al coronavirus nei comuni del Cuoio, uno a Fucecchio e l’altro a San Miniato. Oggi si registrano 5 nuovi decessi: 2 uomini e 3 donne. Uno dei due uomini è un uomo di 75 anni di San Miniato deceduto all’ospedale San Giuseppe di Empoli.

In Toscana sono 279.556 i casi di positività al coronavirus, 231 in più rispetto a ieri (219 confermati con tampone molecolare e 12 da test rapido antigenico). Oggi sono stati eseguiti 4.310 tamponi molecolari e 2.214 tamponi antigenici rapidi, di questi il 3,5% è risultato positivo. Sono invece 2.447 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 9,4% è risultato positivo. Sono 77.429 i casi complessivi ad oggi a Firenze (46 in più rispetto a ieri), 25.868 a Prato (39 in più), 26.351 a Pistoia (39 in più), 14.682 a Massa (7 in più), 28.620 a Lucca (25 in più), 32.941 a Pisa (11 in più), 20.780 a Livorno (24 in più), 25.484 ad Arezzo (15 in più), 15.923 a Siena (16 in più), 10.923 a Grosseto (9 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

I ricoverati sono 387 (2 in più rispetto a ieri), di cui 51 in terapia intensiva (2 in più).

Complessivamente, 7.907 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (190 in meno rispetto a ieri, meno 2,3%). Sono 12.680 (426 in più rispetto a ieri, più 3,5%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (ASL Centro 5.172, Nord Ovest 5.447, Sud Est 2.061).

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti covid oggi sono complessivamente 387 (2 in più rispetto a ieri, più 0,5%), 51 in terapia intensiva (2 in più rispetto a ieri, più 4,1%).

Le persone complessivamente guarite sono 264.152 (414 in più rispetto a ieri, più 0,2%): 0 persone clinicamente guarite (stabili rispetto a ieri), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 264.152 (414 in più rispetto a ieri, più 0,2%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con tampone negativo.

La campagna vaccinale

“I numeri sono il risultato del lavoro che stiamo facendo da settimane e che hanno portato ad una forte estensione della copertura, aumentando il ventaglio di opportunità e le possibilità di accesso dei cittadini” è il commento del presidente della Toscana Eugenio Giani ai dati resi noti oggi dalla Fondazione Gimbe secondo i quali la Toscana è prima Regione in Italia per la percentuale di popolazione che ha completato il ciclo vaccinale con due dosi o con vaccino monodose, o che ha ricevuto una sola dose di vaccino (per un totale di 78,5%, al secondo posto la Lombardia).

“Apertura degli hub vaccinali senza bisogno di prenotazione – prosegue Giani – camper che raggiungono spiagge, località montane, concerti, aziende. Un lavoro paziente e faticoso, che ha visto impegnato l’intero sistema sanitario regionale, la protezione civile, la rete di volontariato, i medici e i pediatri di famiglia, le farmacie. Un gioco di squadra dove anche la creatività ha avuto il suo peso. Oggi abbiamo registrato quasi 5,2 milioni di vaccini somministrati, tra prime e seconde dosi, arrivando così ad essere vicinissimi all’80% di copertura vaccinale necessario per la tutela della salute individuale e collettiva. Questo importante risultato testimonia ancora una volta il senso di responsabilità e di consapevolezza collettiva, che è il tratto distintivo della nostra comunità, che ringrazio di cuore”.