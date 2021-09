Maltrattamenti in famiglia, 39enne finisce in cella a Sollicciano

E’ stato arrestato nella giornata di ieri (19 settembre) dai carabinieri di Fucecchio un 39enne del Marocco.

L’arresto è avvenuto in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per maltrattamenti in famiglia ed inosservanza delle prescrizioni imposte.

L’uomo nel giugno scorso era già stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Pg per maltrattamenti in famiglia.

Le plurime violazioni alle prescrizioni imposte, accertate dai carabinieri, hanno permesso l’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei suo confronti.

L’uomo si trova ora in cella al carcere fiorentino di Sollicciano.