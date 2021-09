Morto a 83 anni Romano Fogli: da Santa Maria a Monte allo scudetto con il Bologna

Lutto nel mondo del calcio per la morte di Romano Fogli, ex calciatore professionista di Santa Maria a Monte.

A comunicarlo è il Bologna, formazione con la quale ha vinto lo scudetto del 1964. “All’età di 83 anni è scomparso questa mattina Romano Fogli. Il Bologna piange uno dei suoi simboli piàù amati: 344 presenze con la nostra maglia – dodicesimo fra tutti – rossoblu per più di dieci anni dal 1957 al 1968 e poi anche da allenatore, prima fonte arretrata del gioco e al contempo uomo di marcatura e appoggio alla regia di Bulgarelli“.

Con queste parole il Bologna dà la notizia della morte di un calciatore storico per il club rossoblù. Fogli “che ben presto esordì anche in nazionale, con il Bologna ha vinto la Mitropa 1961 e lo scudetto del 1964, segnando il memorabile gol del vantaggio nello spareggio con l’Inter e armonizzando col suo tocco di palla da artista la poesia dell’undici tricolore che ogni appassionato rossoblù – e non solo – recita con affetto e ammirazione. Continuò poi a vincere titoli, nella seconda parte di carriera, anche con il Milan”, sottolinea il Bologna che poi conclude ricordando “con grande commozione l’amico Romano” e partecipando “al dolore della famiglia”.