Scontro fra due auto a Santa Maria a Monte: un ferito in ospedale

Incidente poco prima delle 21 di oggi (20 settembre) in via delle Colombaie a Santa Maria a Monte.

Secondo le prime ricostruzioni ad opera dei carabinieri, intervenuti sul posto, per cause ancora al vaglio si sono scontrate due auto.

Ad avere la peggio è stato uno dei due conducenti, condotto all’ospedale di Pontedera in codice giallo, ovvero in condizioni di media gravità ma non in pericolo di vita.