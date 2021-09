Addio a Fogli, a Santa Maria a Monte sarà lutto cittadino

“L’intera comunità di Santa Maria a Monte è stata profondamente toccata dalla scomparsa del nostro concittadino Romano Fogli (qui la notizia), conosciuto e stimato nel mondo del calcio a livello nazionale, che ha sempre portato, con orgoglio e affetto, in alto, il nome del suo paese natio, Santa Maria a Monte, dal quale non si è mai voluto staccare”.

Per questo motivo, l’amministrazione comunale ha proclamato, per domani 23 settembre, il lutto cittadino in occasione del funerale.

Intanto, è possibile porgere l’ultimo saluto a Romano nella sala consiliare fino alle 24 di oggi e da domani mattina fino al momento del funerale.

Il funerale sarà celebrato domani pomeriggio alle 15 nella Collegiata di Santa Maria a Monte.