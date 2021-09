Attrezzi da scasso in auto, nei guai due fucecchiesi

Erano in auto, nel pomeriggio di ieri 21 settembre, con attrezzi da scasso. Li hanno fermati, durante un controllo, gli uomini della polizia di Empoli.

I due, 40enni, sono entrambi domiciliati a Fucecchio. L’intestatario dell’auto è stato denunciato per possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso e l’altro poiché non in regola con i documenti.