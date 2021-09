“I cavalli sono morti durante le batterie di selezione”, la denuncia di Ihp

“Oggi durante le batterie di selezione per il Palio di Fucecchio in programma domenica prossima due cavalli sono morti: lo sappiamo con certezza”. La denuncia è di IHP (Italian Horse Protection) il cui presidente Sonny Richichi, bolla come “gravissimo il fatto che la notizia della morte sia stata nascosta per far proseguire le selezioni dalle quali oggi sono emersi i cavalli che correranno il palio di domenica”.

“Abbiamo appreso – continua – da nostre fonti della morte dei due cavalli prima che sulla pagina Facebook ufficiale del Palio comparisse l’informazione che gli animali, coinvolti in un incidente la mattina, erano ‘sotto le cure dell’équipe veterinaria’. Non è vero, è una falsità: questa mattina c’è stato un incidente gravissimo nel corso del quale due cavalli si sono scontrati. Uno è morto sul colpo, l’altro è stato portato in clinica dove sembrerebbe sia stata praticata l’eutanasia perché le condizioni erano troppo gravi e non poteva essere salvato. E’ vergognoso che si sia scelto di omettere la verità per far proseguire le corse. Chiederemo al sindaco di Fucecchio di annullare il Palio e valuteremo altre azioni da intraprendere contro questo comportamento inaccettabile”.