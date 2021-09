Palio di Fucecchio, coinvolti in una caduta due cavalli durante le prove di selezione

Due cavalli sono rimasti coinvolti in una caduta durante le batterie di selezione per la scelta dei 12 cavalli che nel pomeriggio, alle 18, mediante estrazione, saranno assegnati alle 12 contrade per la corsa del Palio di Fucecchio in programma domenica a partire dalle 14,30.

Si sono, infatti, da poco concluse le batterie, nella ex buca D’Andrea, rigorosamente a porte chiuse. La prima batteria è stata vinta da Tiepolo condotto da Gianluca Di Leo, la seconda non si è conclusa in quanto i due cavalli sono rimasti coinvolti in una caduta, la terza batteria è stata vinta da Bosea condotto da Dino Pes, mentre la quarta e la quinta sono state vinte entrambe da Adrian Topalli rispettivamente su Red Riu e Spartaco Da Clodia.

La sesta è andata ad un altro da Clodia, Adone, condotto da Gianluca di Leo che quindi come Topalli porta a casa due vittorie, mentre quella conclusiva è stata vinta da Albalonga condotta da Simone Mereu.

Ottima la gestione delle partenze da parte del mossiere Renato Bircolotti che, dopo l’eccellente prestazione di domenica al palio di Legnano, si conferma un autentico top player della mossa.

Al momento i capitani sono in riunione per decidere quali dei 49 cavalli visti questa mattina saranno i 12 da assegnare alle contrade. Una scelta non facile perché, come si è visto, la qualità è di prim’ordine e quindi c’è da scommettere che sarà un lotto di qualità medio alta.

L’appuntamento è alle 18 sempre nella ex buca D’Andrea per la tratta alla quale potranno assistere 2.500 spettatori, il costo del biglietto e di 5 euro.