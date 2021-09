Palio di Fucecchio, la conferma ufficiale: i cavalli sono morti

“Nonostante i tentativi di rianimazione per arresto cardiaco conseguente al trauma, purtroppo l’esito è stato infausto per il cavallo Ugo Ricotta. Il cavallo Rexy ha riportato una grave frattura della porzione distale della tibia destra ed è stato trasferito alla clinica veterinaria per equini convenzionata, dove sono stati svolti gli accertamenti del caso”. Lo confermano gli organizzatori del Palio delle contrade di Fucecchio per chiarire l’episodio avvenuto stamattina in pista (qui la cronaca) e le voci che si stanno susseguendo.

“Vista la gravità dell’infortunio – spiegano gli organizzatori -, in accordo con i proprietari, è stato condiviso il protocollo di eutanasia. La commissione veterinaria ritiene che l’accaduto sia da attribuirsi a una sfortunata circostanza, considerato che le condizioni in cui veniva svolta la prova erano ottimali (condizioni della pista, meteo e idoneità dei cavalli)”.