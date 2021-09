Vola dal tetto di un’azienda, 53enne in ospedale

E’ sempre rimasto cosciente e non sembra aver riportato fratture. Un operaio di 53 anni, però, è stato trasportato d’urgenza in pronto soccorso all’ospedale di Empoli dopo essere caduto dal tetto di un’azienda di via San Tommaso a Santa Croce sull’Arno.

E’ successo poco prima delle 14 di oggi 22 settembre. Secondo quanto si apprende, l’uomo era impegnato in una manutenzione quando, con dinamica e per cause in corso di accertamento, è volato giù per oltre 5 metri.

E’ stato poi trasportato all’ospedale di Empoli dalla Misericordia.

(Notizia in aggiornamento)