Stavano percorrendo la rotatoria tra via Terracini e viale Africa a Pontedera quando, per cause in corso di accertamento, si sono scontrati.

A terra è rimasto un uomo, che stava transitando a bordo della sua bici quando si è scontrato con l’automobile. Il ciclista è stato subito soccorso e accompagnato all’ospedale.

Sul posto sono arrivati i carabinieri per i rilievi: a loro il compito di accertare dinamica ed eventuali responsabilità.

Foto di Enrico Damiani