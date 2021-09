Cavalli morti, manifestazione di protesta per il palio di Fucecchio

Palio di Fucecchio: a pochi giorni dal via è polemica dopo la morte di due cavalli. Gli animalisti organizzano una manifestazione di protesta per domenica (26 settembre) qualche ora prima del via al palio, che si svolgerà comunque.

I promotori del sit in chiedono di non continuare a svolgere la manifestazione. La protesta si svolgerà in piazza Aldo Moro, di fronte alla buca di Sant’Andrea, a Fucecchio, questa domenica (26 settembre) dalle 13.

“Non è il caso – si chiedono i promotori – di iniziare a pensare che queste corse debbano essere abolite? Negli anni sono morti numerosi cavalli, e la lista delle vittime innocenti di questa rievocazione medievale è purtroppo in continua estensione. Perché allora continuare? Nonostante tutto infatti il palio si correrà lo stesso domenica alle ore 14,30, alla faccia dell’amore per i cavalli. Come se niente fosse stato, l’organizzazione va avanti e presto metterà nuovamente gli animali nella condizione di dover gareggiare”.