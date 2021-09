Folla per i funerali di Romano Fogli, l’ex calciatore professionista di Santa Maria a Monte scomparso all’età di 83 anni martedì (21 settembre).

La salma è partita alle 15 dalla camera ardente allestita nella sala consiliare del Comune di Santa Maria a Monte (che per l’occasione ha proclamato il lutto cittadino) per poi muoversi verso la chiesa di San Giovanni Evangelista dove si è tenuta la funzione funebre.

“A nome di tutta la comunità parrocchiale – ha detto il parroco don Bruno Meini – sono a fare le mie condoglianze a Cecilia, a Mirko e Massimiliano anche da parte dell’arcivescovo di Bologna. Romano è stato stella del calcio nazionale e vanto di Santa Maria a Monte”.

La cerimonia funebre è stata guidata da don Tommaso Botti, santamariammontese, legato a Romano da un’antica amicizia: “La speranza che egli viveva stando accanto ai giovani – ha detto – è una speranza evangelica. Nel leggere in loro la speranza, nello stargli accanto. Non tutti saranno campioni ma ha aiutato tutti ad essere uomini del nostro tempo. Ognuno di noi non è perfetto, ma il modo umile in cui stava coi ragazzi è segno di questa speranza di cui parla il Vangelo”.

In chiesa e fuori tanti amici e conoscenti di Romano Fogli, calciatori del passato e del ‘suo’ Bologna tricolore (sul feretro c’era proprio la maglia rossoblu). C’era anche, fra gli altri, lo storico bomber del Livorno, Igor Protti.

Dopo le esequie il feretro è stato condotto a Pisa dove Romano Fogli, come da sue volontà, sarà cremato.