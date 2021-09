Vende una falsa assicurazione online: scoperto e denunciato

Aveva messo in vendita online una polizza assicurativa a prezzo stracciato ma era una truffa. Un automobilista di Pisa ha abboccato e quando ha avuto un incidente ha scoperto che l’assicurazione non era mai stata attivata.

Così gli accertamenti della polizia hanno portato alla denuncia di un 40enne originario di Napoli per il reato di truffa. L’indagine è partita quando la vittima del raggiro ha chiesto al sedicente assicuratore di riottenere la somma indebitamente versata. Ai tentennamenti di questi non gli è rimasto altro che la denuncia in questura, che al termine degli accertamenti ha informato la procura.