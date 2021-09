Frontale a Ponte a Egola: sei feriti in ospedale

Alla fine il bilancio è stato di sei feriti, il più grave in codice giallo. Ma è stata tanta la paura per lo scontro che ieri (24 settembre) nel primo pomeriggio ha viste coinvolte due auto in via Turati a Ponte a Egola.

La dinamica dell’incidente, un frontale dovuto secondo le prime ricostruzioni a una mancata concessione di precedenza all’incrocio, è in via di ricostruzione da parte degli agenti della polizia municipale di San Miniato. Immediati sono stati gli interventi dei sanitari inviati dalla centrale unica del 118 sul posto: cinque mezzi che sono serviti a portare i feriti, tutti coscienti, nessuno in pericolo di vita, all’ospedale San Giuseppe di Empoli.

Disagi alla circolazione stradale si sono verificati per i necessari rilievi al sinistro da parte della municipale sanminiatese, che a Ponte a Egola può contare su uno specifico distaccamento.