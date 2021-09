Un fucile sull’argine dell’Arno a Pisa: arriva la polizia

Nel pomerigggio di ieri (24 settembre), verso le 17, pattuglia della squadra volanti della questura di Pisa ha trovato un fucile sull’argine dell’Arno.

L’arma era divisa in più parti, e gli inquirenti ipotizzano sia la stessa utilizzata da persone da identificare che nel pomeriggio del 20 settembre scorso hanno esploso alcuni colpi

Sul posto è intervenuta anche la polizia scientifica per i rilievi del caso, che esaminata la matricola, ha verificato che l’arma era un fucile doppietta marca Rapetti, provento di furto in abitazione in città, denunciato lo scorso 12 settembre.