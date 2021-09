Un violento temporale e le forti raffiche di vento hanno creato danni e disagi nel comprensorio del Cuoio. Il problema principale che ha tenuto impegnati vigili del fuoco e tecnici degli enti locali ha riguardato la caduta di rami e alberi sulle strade.

Non è rimasta esente la Fi Pi Li, dove, lungo la corsia in direzione di Pisa, poco prima dell’uscita di Santa Croce sull’Arno un grosso ramo si è abbatutto sulla carreggiata interrompendo la circolazione. Inevitabili i disagi per il traffico: il blocco della strada di grande comunicazione ha provocato contraccolpi anche sulla viabilità ordinaria di accesso.

Danni anche in piazza XX Settembre a Fucecchio, dove un grosso albero è caduto su un’auto in parcheggio. Fortuntamente nessuno si trovava all’interno: sul posto è intervenuta la polizia municipale insieme ai tecnici per la rimozione dell’albero.