Covid, in aumento del 4% i casi di contagio tra bimbi piccoli

Covid: sono in aumento i ricoveri di bambini tra zero e 1 anno. I piccoli sono infatti esclusi al momento dalla campagna di vaccinazione e quindi non protetti contro il virus. Nessun allarme, da parte dei pediatri, ma rispetto al primo semestre del 2021 l’incremento dei contagi tra i bimbi, soprattutto neonati, è del 4%. I sintomi sono tosse, raffreddore e febbre.