Una tromba d’aria sradica alberi sul litorale pisano

Il maltempo di oggi pomeriggio (26 settembre) non ha creato problemi soltanto nel comprensorio del Cuoio, ma in tutta la provincia di Pisa. In particolare una tromba d’aria si è abbattuta sul litorale pisano.

A Marina di Pisa il vento, misto a pioggia torrenziale, ha strappato numerose tegole dei tetti e abbattuto molti alberi.

Grande lavoro per i vigili del fuoco chiamati per rimuovere le piante dal manto stradale e riparare i danni alle abitazioni, mettendole in sicurezza.