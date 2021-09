Veicolo fermo, chiuso lo svincolo FiPiLi

E’ al momento chiuso lo svincolo FiPiLi di Santa Croce sull’Arno. Sulla rampa della strada di grande comunicazione, stando alle primissime informazioni, ci sarebbe un veicolo in difficoltà. Dalle 21 di oggi 27 settembre circa quindi, per motivi di sicurezza e per gestire il servizio, lo svincolo è chiuso.

Nel tratto quindi, si stanno formando code.

(notizia in aggiornamento)