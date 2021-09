Non si è ancora chiuso il bilancio del maltempo dei giorni scorsi, che a Santa Croce vede ancora almeno una situazione letteralmente ‘in bilico’. Si tratta di un enorme albero che da due giorni è praticamente appeso ai cavi del telefono in via Karl Marx, a Staffoli.

La pianta, sradicata dalla bufera che ha investito il Comprensorio lo scorso fine settimana, è compresa in un piccolo parco pubblico adiacente all’area del “Campino”. Una situazione comunque nota al comune, che nei giorni scorsi ha transennato l’area attorno al grande e pesante albero.

A segnalare la situazione il consigliere di opposizione Enzo Oliveri. “Ancora questa mattina (martedì 28 settembre, ndr) l’albero se ne stava lì ‘quasi’ a terra, con i cavi del telefono in tensione che in parte lo sorreggono – dice il consigliere della lista ‘Asma 2.0’ – Mi chiedo cosa stiano aspettando a toglierlo, considerando che potrebbe arrecare danni alla rete. Come anche viene da chiedersi che genere di manutensione e monitoraggio delle piante sia stato fatto nel comune e soprattutto nei parchi pubblici, dove instono giochi per bambini. Un tempo c’era un appalto che regolava la manutenzione delle alberature del comune, forse è il caso di cambiare qualcosa nella loro gestione”.